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АПК 01.02.2022 16:26

Предприниматели в Азербайджане могут рассчитывать на получение льготного кредита на срок до 6 лет при разбивке новых садов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об изменениях в указе «О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинга в агропромышленном комплексе».

Согласно указу, изменены «Правила использования средств Агентства аграрного кредита и развития при Минсельхозе Азербайджана».

В частности, небанковские кредитные организации (НБКО) могут получить средства из Агентства в размере больше, чем уставный капитал кредитной организации. Для этого НБКО нужно будет иметь банковскую гарантию.

Уполномоченные кредитные организации теперь могут обратиться в Агентство для уменьшения или отмены лимита.

При этом лимит средств, выделяемый на одну уполномоченную кредитную организацию в течение одного года, не может превышать 30% от общего лимита, выдаваемого кредитным организациям на календарный год.

Согласно изменениям, субъекты бизнеса, получившие кредиты по линии Агентства, должны их погашать ежемесячно (включая проценты по кредитам). При этом субъект бизнеса может досрочно погасить кредитные средства. В этом случае банк-агент должен в течение 5 дней эти средства перечислить на счет агентства. В случае, если банк-агент задерживает выполнение этой операции более 15 дней, то агентство имеет право приостановить выделение банку новых средств или же исключить его из числа банков-агентов.

По условиям, субъекты бизнеса имеют право получить льготные кредиты на срок до 6 лет, если средства направляются на создание новых садов. В этом случае льготный период по кредиту может составлять до 36 месяцев.

Согласно изменениям в правилах, уполномоченные кредитные организации проводят регулярный мониторинг субъектов хозяйствования и ежеквартально отчитываются перед Агентством. В случае нецелевого использования льготного кредита, банк-агент обязан потребовать от субъекта хозяйствования досрочного погашения этой суммы, включая и начисленные процент.

При выявлении таких случае выдача займов этим хозяйствующим субъектам со стороны Агентства запрещается в течение последующих 3 лет.

Кроме того, в целях контроля за целевым использованием средств Агентство может проводить независимый мониторинг отдельных хозяйствующих субъектов на выборочной основе.

В случае выявления при таком мониторинге нецелевого использования льготного кредита, банк-агент должен перечислить сумму кредита (использованную не по назначению) на счет Агентства независимо от исполнения субъектом хозяйствования своих обязательств по кредиту.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: АПК, КРЕДИТОВАНИЕ, ПРАВИЛА


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