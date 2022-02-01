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Регион 01.02.2022 16:47

На пост президента Армении выдвинут министр высокотехнологичной промышленности Хачатурян

Кандидатура министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна выдвинута на пост президента Армении, заявил и.о. президента республики Ален Симонян.

"Были долгие обсуждения, и принято решение выдвинуть кандидатуру Хачатуряна. Выдвинута хорошая кандидатура, которая соответствует требованиям, которые могут быть выдвинуты к президенту страны", - сказал Симонян журналистам во вторник.

Он отметил, что на пост президента обсуждалась и его кандидатура. "Но я взял самоотвод", - сказал Симонян.

Ранее во вторник парламент Армении утвердил отставку президента республики Армена Саркисяна, выступившего с соответствующим заявлением 23 января.

Президента Армении избирает парламент сроком на семь лет. Выборы проводятся не ранее, чем через двадцать пять и не позднее, чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность президента республики.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТУРА


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