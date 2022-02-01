Джонсон рассчитывает провести разговор с Путиным в среду во второй половине дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду, сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя британского главы правительства.

Отмечается, что разговор может состояться во второй половине дня.

Изначально телефонный разговор двух лидеров планировался в понедельник, однако он не состоялся. Джонсон, комментируя сообщения СМИ по этой теме, заявил, что поговорит с Путиным при первой возможности.