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Здравоохранение 01.02.2022 20:42

ВОЗ оказалась в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2022 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) входит в число потенциальных претендентов на получение Нобелевской премии мира в 2022 году, сообщают европейские СМИ.

По их данным, среди номинантов также фигурирует экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, экоактивистка Грета Тунберг, папа римский Франциск.

Кроме того, в списке претендентов упоминается Правительство национального единства Мьянмы и британский журналист Дэвид Аттенборо и министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе.

Выдвигать потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию имеют право тысячи человек - от членов парламентов разных стран до лауреатов этой премии в разные годы.

Однако, по правилам Нобелевского комитета, список кандидатов на получение премии держится в секрете в течение 50 лет. Тем не менее, журналистам регулярно удается получать информацию о претендентах на премию. Иногда о кандидатах рассказывают те люди, кто их официально номинировал.

Выдвинуть претендентов на получение Нобелевской премии 2022 года можно было с сентября 2021 года по 31 января 2022 года.

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