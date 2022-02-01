Пограничники Азербайджана в январе задержали 32 нарушителей границы

Государственной пограничной службой Азербайджана (ГПС) в январе 2022 года зафиксировано 29 случаев нарушения госграницы, в связи с чем задержаны 32 человека, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики.
«25 из задержанных лиц являются гражданами Азербайджана, семь – Турции», - отмечает ведомство.
Кроме этого, правоохранительные органы Азербайджана в январе задержали 218 ранее объявленных в розыск граждан и передали их в соответствующие органы.
«Наряду с этим, были предотвращены попытки выезда из страны 265 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезда 11 лиц, которым запрещен въезд в страну», - подчеркивает Служба.
В январе связи с грубым нарушением правил режима в пунктах пропуска через госграницу были задержаны 3 человека.
Э.Шафиев
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