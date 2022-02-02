Рост экономики Азии будет быстрее, чем в Европе и Америке следующие 2 года

Темпы экономического роста в Азии будут выше, чем в Европе и Северной и Южной Америке в ближайшие два года на фоне повышения производительности, полагают аналитики Morgan Stanley.

Азиатский ВВП в номинальном выражении, как ожидается, увеличится до $39 трлн в 2023 году по сравнению с $33 трлн в прошлом году. В результате он превысит объем экономики Америки ($34 трлн) и Европы ($26 трлн). При этом прирост ВВП в Азии за этот период будет более значительным: в Америке он повысится на $4,8 трлн, в Европе - на $2,9 трлн, приводит данные экспертов Financial Times.

Эта динамика отражает рост экспорта, капитальных затрат и производительности. В то время как другие экономики в значительной степени полагались на стимулирование, восстановление Азии после потрясений, вызванных пандемией COVID-19, было обусловлено резким ростом экспорта.

В 2021 году макроэкономическая политика в Китае была чрезмерно ужесточена, а регуляторные меры активизированы в широком спектре секторов. Отношение долга к ВВП упало на 10 процентных пунктов - до 283%, что стало самым значительным сокращением с 2003 года. Теперь цикл явно перешел от чрезмерного ужесточения к смягчению, и экономика должна перейти от замедления роста к подъему.

Китайское правительство стремится решить проблему неравенства доходов. Ожидается, что они не упустят из виду необходимость продолжения реформ, направленных на поощрение перехода к деятельности с более значительной добавленной стоимостью для завершения перехода к обществу с высоким уровнем доходов. Такой переход невозможен без участия частного сектора, отмечают аналитики банка.

По их прогнозам, Азия будет получать выгоду от существенного внешнего спроса, а также роста капиталовложений и потребления. Этот цикл будет очень похож на тот, который был в 2003-2007 гг., когда производительность играла важную роль в подъеме азиатской экономики и более быстрых темпах роста по сравнению с другими регионами мира.