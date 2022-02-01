Бизнесмены из Удмуртии в конце февраля посетят Азербайджан

Бизнес-миссия из Удмуртии в Азербайджан запланирована на 21-23 февраля, сообщает Торгпредство РФ в стране.

В миссию войдут бизнесмены, представители образовательных учреждений и общественных объединений Удмуртии.

«В деловой программе примут участие 12 производственных компаний Удмуртии, а также 2 высших учебных заведения и 1 общественная организация. Производители российского региона планируют представить в Азербайджане оборудование для нефтегазовой, железнодорожной и строительной отраслей, продукцию химической отрасли и металлопроката, мебель и комплектующие, мясо-молочные товары, упаковку, программное обеспечение для автоматизации процессов», - отмечается в информации.

Как сообщили в Торгпредстве, Удмуртия видит широкие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере образовательных услуг. «Приоритетной целью визита станет обмен опытом в области подготовки кадров, научно-исследовательской и учебно-методической деятельности, а также привлечение азербайджанских школьников для обучения в ВУЗах Удмуртии», - подчеркивает ведомство.

В рамках бизнес-миссии запланирована серия деловых мероприятий: форум «Doing Business: Azerbaijan & Udmurtia», официальные визиты в государственные структуры и профильные деловые организации, В2В-переговоры, встречи с ректорами ВУЗов и директорами школ Азербайджана, посещение бакинских промышленных предприятий.

Х.Насирзаде