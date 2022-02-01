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ТЭК 01.02.2022 17:44

Государства ЕС при закупках газа у третьих стран должны изучать риски

Правила Евросоюза предусматривают изучение последствий контрактов на крупные поставки газа для безопасности энергоснабжения стран ЕС, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Газовые компании в Европе могут подписывать двусторонние соглашения. При этом существует регламент по безопасности снабжения и по новым контрактам, превышающим 28% ежегодного потребления газа", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу прокомментировать, как согласуются с правилами ЕС намерения отдельных государств - членов союза заключать контракты с третьими странами на большие объемы газа на долгосрочный период. В пример был приведен визит в Москву правительственной делегации Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном для обсуждения, в том числе, вопросов газоснабжения.

Компетентные органы соответствующей страны ЕС, объяснил представитель ЕК, должны в таких случаях провести оценку безопасности снабжения.

"Регламент по безопасности снабжения предусматривает, что государство-член оценивает последствия таких контрактов, которые касаются очень значительных объемов. Это позволяет определить, необходимо ли принимать меры, чтобы избежать любого риска прекращения поставок", - объяснил Макфи.

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