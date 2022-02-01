Баку и Лондон обсудили вопросы сотрудничества – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по европейским делам Крисом Хитоном-Харрисом.
«В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями об успешном развитии многостороннего сотрудничества между двумя странами. Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе выполнение трехсторонних заявлений», - сообщает МИД Азербайджана.
Коснувшись 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, министры подчеркнули важность проведения совместных мероприятий и взаимных визитов.
Также состоялся обмен мнениями относительно председательства Азербайджана и реализации приоритетов председательства на Форуме сотрудничества в области безопасности ОБСЕ, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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