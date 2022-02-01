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Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во вторник в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кадры встречи в аэропорту Борисполь транслировал телеканал "Украина 24".

Вылетая в Украину, Джонсон написал на своей странице в Twitter: "Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить".

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Тэги: УКРАИНА, ДЖОНСОН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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