Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во вторник в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кадры встречи в аэропорту Борисполь транслировал телеканал "Украина 24".

Вылетая в Украину, Джонсон написал на своей странице в Twitter: "Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить".