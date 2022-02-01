Азербайджане за сутки заразились COVID-19 свыше 5,2 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 5 223 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 663 тыс.6930, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 186 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 21 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 755 человек.
От COVID-19 вылечились 627 тыс. 342 человека. (+ 2 319 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 596 человек.
За сутки проведено тестов - 15 945 теста (накануне - 7 232 теста).
Б.Рустамбеков
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