Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9113 RUR   0.022 GBR   2.2871 TRY   0.1276

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 88.15 +1.33 Brent 91.21 +1.18

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.02.2022 19:14

Азербайджане за сутки заразились COVID-19 свыше 5,2 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 5 223 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 663 тыс.6930, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 186 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 21 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 755 человек.

От COVID-19 вылечились 627 тыс. 342 человека. (+ 2 319 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 596 человек.

За сутки проведено тестов - 15 945 теста (накануне - 7 232 теста).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19 В Азербайджане антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса В РФ за сутки госпитализировано более 14 тыс. человек с COVID-19, заболело 113 тыс. - оперштаб В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19 В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19 В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]