ЕС активно ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения с РФ - Еврокомиссия

Евросоюз продолжает обмен мнениями со своими международными партнерами - поставщиками газа, в том числе СПГ, с целью диверсификации источников снабжения, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Эти дискуссии идут уже несколько месяцев. И председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен) опубликовала (совместное с президентом США Джо Байденом) заявление", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что член ЕК по энергетике Кадри Симсон вела переговоры с Норвегией, которая решила увеличить свои поставки газа в Евросоюз, учитывая происходящий рост цен и нехватку газа на мировом рынке.

Макфи также упомянул о переговорах Симсон с госминистром энергетики Катара. Отвечая при этом на дополнительный вопрос, представитель ЕК сообщил: "Идут обсуждения с Катаром. На данной стадии я не могу сказать вам большего о конкретных дискуссиях (...), о том, на каких условиях будут происходить эти поставки".

Еврокомиссар по энергетике, отметил пресс-секретарь, в ближайшие дни (4 февраля) примет участие в заседании в Азербайджане Консультативного совета "Южного газового коридора".

"Комиссар Симсон и высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель) будут очень скоро в Вашингтоне для обсуждения энергетики. То есть диверсификация, различные пути снабжения ЕС, являются важными элементами в условиях напряженности тарифов на газ", - продолжил Макфи.

В ответ на вопрос о том, идут ли в Евросоюзе размышления на тему коллективных закупок газа на случай обострения конфликта вокруг Украины, возможных санкций ЕС и контрсанкций РФ, он напомнил, что в декабре прошлого года в пакете предложений ЕК по газовому рынку и безопасности газоснабжения предусматривалась возможность добровольных совместных закупок газа. Но это законодательный проект, который требует соответствующей процедуры принятия, уточнил он.

Пресс-секретаря также попросили прокомментировать публикацию в СМИ о том, что в случае полного прекращения поставок российского газа в ЕС, СПГ из других источников сможет заменить лишь около 15% газа из России. Макфи отказался отвечать на "гипотетический вопрос", сославшись на большое число "неопределенных факторов".

В опубликованном 28 января совместном заявлении Байдена и фон дер Ляйен говорилось, что США и ЕС работают над вопросом об альтернативных поставках газа в страны Евросоюза в том случае, если Россия нападет на Украину.

"США и ЕС вместе работают над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз из разнообразных источников со всего мира с тем, чтобы избежать дефицита. Такой дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину", - отмечалось в документе.

В нем указывалось, что США сейчас - уже основной поставщик СПГ в Европу. "Мы работаем с правительствами и с рыночными операторами над поставкой дополнительных объемов природного газа в Европу со всего мира", - подчеркивалось в заявлении.