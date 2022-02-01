Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9113 RUR   0.022 GBR   2.2871 TRY   0.1276

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 88.15 +1.33 Brent 91.21 +1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.02.2022 21:02

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 млрд евро

Европейская Комиссия во вторник приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1,2 млрд, сообщило Министерство финансов Украины.

"Первый транш в сумме EUR600 млн безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу ... договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ", - указывает Минфин.

Ведомство уточнило, что решение Еврокомиссии должно быть дополнительно поддержано Советом ЕС и Европарламентом, после чего с Украиной будут заключены соответствующие Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение о возможности предоставления указанных льготных заемных средств.

Минфин напомнил, что макрофинансовая помощь предоставляется Украине для поддержки макроэкономической и финансовой стабильности в условиях резкого роста геополитической неопределенности и ее влияния на экономические процессы.

Как сообщалось, c 2014 года ЕС выделил Украине более EUR5 млрд в рамках пяти программ макрофинансовой помощи. Кроме того, Еврокомиссия вскоре начнет работу над долгосрочной и масштабной программой макрофинансовой помощи для поддержки приоритетных реформ, в частности, в сферах верховенства права, энергетики и противодействия коррупции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕВРОКОМИССИЯ, ФИНПОМОЩЬ


Похожие новости


Санкции ЕС будут зависеть от полного выполнения минских соглашений - глава Еврокомиссии Программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине будет подписана в середине сентября Баррозу подумает над ответом президенту Россииу, но ЕС не планирует пересматривать соглашение об ассоциации с Украиной Еврокомиссия создала группу поддержки Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]