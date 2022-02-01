Цены на нефть стабилизировались в преддверии заседания ОПЕК+

Нефтяные котировки демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику во вторник вечером, однако удерживаются вблизи достигнутых на прошлой неделе семилетних максимумов.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,03 (0,03%) - до $89,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,03 (0,03%) - до $88,12 за баррель.

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный месячный подъем за последний год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Теперь все внимание трейдеров переключилось на очередную встречу министров стран ОПЕК+. В целом рынок ожидает, что 2 февраля будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц.

Однако страны ОПЕК+ фактически добывают нефти меньше, чем предусмотрено соглашением. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.

"ОПЕК все еще не может полностью выполнить соглашение по наращиванию добычи", - заявил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

Тем временем представители США и России при ООН обменялись острыми обвинениями против друг друга из-за украинского кризиса в ходе заседания Совета Безопасности ООН в понедельник. Во вторник российское представительство опровергло сообщения о том, что Кремль послал Вашингтону письменный ответ на предложения США, направленные на деэскалацию кризиса.