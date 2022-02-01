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Внешняя политика 01.02.2022 21:11

Турция поддерживает реформы в азербайджанской армии - министр обороны Азербайджана

По поручению президента Азербайджана в структуре вооруженных сил проводятся реформы схожие с реформами турецкой армии, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«По поручению президента Азербайджана в структуре вооруженных сил проводятся реформы схожие с реформами в структуре турецкой армии. Турция оказывает Азербайджану в этом направлении большую поддержку»,- заявил Гасанов в ходе совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Анкаре.

В свою очередь Акар выразил удовлетворение тем, что азербайджанская и турецкая армии прогрессируют с каждым днем. «Все являются свидетелями, что Азербайджан и Турция делают все возможное для мира и стабильности на Кавказе», - сказал Акар.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТРЫ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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