Турция поддерживает реформы в азербайджанской армии - министр обороны Азербайджана

По поручению президента Азербайджана в структуре вооруженных сил проводятся реформы схожие с реформами турецкой армии, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
«По поручению президента Азербайджана в структуре вооруженных сил проводятся реформы схожие с реформами в структуре турецкой армии. Турция оказывает Азербайджану в этом направлении большую поддержку»,- заявил Гасанов в ходе совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Анкаре.
В свою очередь Акар выразил удовлетворение тем, что азербайджанская и турецкая армии прогрессируют с каждым днем. «Все являются свидетелями, что Азербайджан и Турция делают все возможное для мира и стабильности на Кавказе», - сказал Акар.
ЕК даст заключение на выводы регулятора ФРГ по сертификации Северного потока 2, не исключает санкции
В ЕК получили от Газпрома часть ответов на вопросы по действиям на газовом рынке, ждут остальных
Exxon вернулась к прибыли в IV кв., скорректированный показатель превысил прогноз
ВОЗ оказалась в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2022 года
Азербайджане за сутки заразились COVID-19 свыше 5,2 тыс. человек
В ВОЗ опасаются, что связанные с COVID-19 медицинские отходы могут навредить окружающей среде
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Путин: НАТО не обязана принимать новых членов
Россия пытается подорвать архитектуру безопасности в Европе - Джонсон
Вторжение РФ на Украину было бы политической и военной катастрофой для России и мира - Джонсон
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров