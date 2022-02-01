Турция поддерживает реформы в азербайджанской армии - министр обороны Азербайджана

По поручению президента Азербайджана в структуре вооруженных сил проводятся реформы схожие с реформами турецкой армии, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«По поручению президента Азербайджана в структуре вооруженных сил проводятся реформы схожие с реформами в структуре турецкой армии. Турция оказывает Азербайджану в этом направлении большую поддержку»,- заявил Гасанов в ходе совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Анкаре.

В свою очередь Акар выразил удовлетворение тем, что азербайджанская и турецкая армии прогрессируют с каждым днем. «Все являются свидетелями, что Азербайджан и Турция делают все возможное для мира и стабильности на Кавказе», - сказал Акар.