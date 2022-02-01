Вступление Украины в НАТО может привести к военному конфликту альянса и России из-за Крыма - Путин

Вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, - и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс", - продолжил Путин.
При этом он подчеркнул, что Крым является суверенной российской территорией.
"Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.
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