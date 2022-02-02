Техкомитет ОПЕК+ прогнозирует низкие коммерческие запасы нефти до осени, не видит причин менять план добычи

Технический комитет ОПЕК+ рассмотрел три возможных варианта развития ситуации на нефтяном рынке и считает, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут находиться ниже уровня 2015-2019 годов (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+) по всем трем вариантам до осени 2022 года, следует из отчета комитета, с которым ознакомился "Интерфакс".

Сценарии предполагают, что ОПЕК+ продолжает наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с каждый месяц до октября 2022 года, а из стратегических резервов (SPR) будут дополнительно высвобождены 40 млн баррелей нефти в первом полугодии, 13,3 млн баррелей которых вернутся в SPR США в третьем квартале.

Производство в Иране, Ливии и Венесуэле для целей анализа предполагается на уровне декабря 2021 года.

Как сообщил "Интерфаксу" один из источников, таким образом, неофициальная рекомендация техкомитета - продолжать наращивание добычи ОПЕК+ в марте на 400 тыс. б/с.