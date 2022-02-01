Зеленский сообщил, что обсудил с Джонсоном меры по сдерживанию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Киеве обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию России.
"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", - отметил Зеленский в заявлении по итогам встречи.
Он также поблагодарил Великобританию за поддержку евроатлантических устремлений Украины.
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