Зеленский сообщил, что обсудил с Джонсоном меры по сдерживанию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Киеве обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию России.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", - отметил Зеленский в заявлении по итогам встречи.

Он также поблагодарил Великобританию за поддержку евроатлантических устремлений Украины.