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Дальнее зарубежье 01.02.2022 22:04

Вторжение РФ на Украину было бы политической и военной катастрофой для России и мира - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что вторжение России на Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для Москвы, но и для всего мира.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - сказал Джонсон в Киеве во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ВТОРЖЕНИЕ


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