Великобритания выделяет почти GBP2 млрд на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике - Зеленский

Великобритания выделит еще почти GBP2 млрд на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунта стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики", - сказал Зеленский во вторник в Киеве на совместной с Джонсоном пресс-конференции.
В свою очередь Джонсон отметил: "Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтах британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".
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