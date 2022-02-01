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01.02.2022 21:57

Великобритания выделяет почти GBP2 млрд на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике - Зеленский

Великобритания выделит еще почти GBP2 млрд на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунта стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики", - сказал Зеленский во вторник в Киеве на совместной с Джонсоном пресс-конференции.

В свою очередь Джонсон отметил: "Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтах британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".

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Тэги: УКРАИНА, БРИТАНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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