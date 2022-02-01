Джонсон: санкции в отношении РФ будут активированы, как только нога российского солдата ступит на землю Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российскими войсками украинской границы.
"Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию", - сказал Джонсон в Киеве во вторник на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.
Глава британского правительства отметил, что эти санкции согласованы с США.
"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно", - сказал он.
Джонсон подчеркнул, что это делается "не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии.
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