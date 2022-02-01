Россия пытается подорвать архитектуру безопасности в Европе - Джонсон

Угроза со стороны России касается не только Украины, поскольку РФ пытается установить новые зоны влияния в Европе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Это ясная и существующая угроза. Мы видим скопление большого числа войск, подготовку всех видов операций, которые соответствуют военной кампании. (...) Речь идет о целой европейской архитектуре безопасности. Мы не сомневаемся в том, что президент Путин хочет достичь здесь. Я думаю, он пытается держать дуло пистолета у виска Украины, запугивать Украину, чтобы заставить нас изменить то, как мы смотрим на то, что было абсолютно фантастическим", - сказал Джонсон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве во вторник.
Он добавил, что был молод, когда пала Берлинская стена, и каждая страна могла выбрать свою независимую суверенную судьбу.
"Это было фантастически. Теперь президент Путин, Россия пытается подорвать такую архитектуру и перерисовать карту по безопасности Европы, установить новые зоны влияния. И это будет касаться не только Украины. Подумайте также о Грузии, Молдове, других странах", - сказал Джонсон.
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