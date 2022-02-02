В ООН призвали афганские власти информировать о ходе расследования факта похищения активисток в защиту прав женщин

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призвали нынешние власти Афганистана сообщать о ходе ведущегося ими расследования похищения группы активисток, которые приняли участие в мирном уличном шествии в поддержку прав женщин, сообщила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.
"В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека крайне обеспокоены судьбой шести человек, похищенных две недели назад в Кабуле, как предполагается, в связи с их причастностью к акциям в защиту прав женщин", - заявила она журналистам на брифинге.
По ее словам, в минувшую субботу афганские власти сообщили о начале расследования случая с исчезновением шести женщин, однако пока сведений об их местонахождении не поступало.
"Отсутствие чекой информации о местонахождении и состоянии этих и других людей порождает атмосферу страха и неопределенности", - отметила представительница ООН.
По словам Шамдасани, в управление также поступают данные об обысках в домах других участников подобных акций. Речь идет не о единичных случаях, а об общей тенденции. Из Афганистана продолжают поступать сообщения о произвольных арестах, задержаниях и пытках, а также о жестоком обращении с активистами гражданского общества, журналистами, представителями СМИ и бывшими сотрудниками сил безопасности Афганистана.
"Мы продолжаем получать вызывающую доверие информацию о грубых нарушениях прав человека, - подчеркнула Шамдасани. - Судя по всему, в стране ужесточается контроль над инакомыслящими".
Она призвала власти принять все возможные меры для немедленного освобождения похищенных и привлечения к ответственности виновных в аналогичных инцидентах.
"Мы также призываем де-факто власти предоставить гарантии того, что все подобные случаи будут в срочном порядке тщательно расследоваться, а виновные - привлекаться к ответственности", - заявил пресс-секретарь.
Шамдасани добавила, что лидеры пришедшего к власти в стране движения "Талибан" должны "послать своим подчиненным четкий сигнал" о недопустимости репрессий за действия по реализации своих прав на свободу выражения мнений и мирные собрания.
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