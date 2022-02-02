Зеленский сказал, что недоволен всеми пунктами Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность выполнения Киевом Минских соглашений, заявил, что не удовлетворен всеми их пунктами, однако Украина должна делать что-то, что может поспособствовать "деоккупации" украинских территорий.
"Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному (с РФ - ИФ) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде", - заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
Глава государства заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, "к сожалению, единственный формат, который работает".
Зеленский также добавил, что Киев параллельно с Нормандским форматом ведёт переговоры о трёх- и двустороннем форматах переговоров с Россией.
"Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то. Мы призываем постоянно собираться в Нормандском формате лидеров четырех стран, и вы понимаете, лидер какой страны до сих пор не определился - собираться или нет. Мы делаем все возможное. Кто-то на это смотрит и говорит: вы делаете что-то, а кто-то понимает, что все возможно", - сказал он.
"Когда вы встречаетесь в Минске или в Нормандском формате, вы должны понимать, что в этот день обострение может быть меньше, и вы должны понимать, что в этот день мог погибнуть тот или иной человек, но это не произошло. Потому это важно", - заявил президент.
Турция поддерживает реформы в азербайджанской армии - министр обороны Азербайджана
Баку и Лондон обсудили вопросы сотрудничества – МИД Азербайджана
Баку и Анкара отмечают важность регулярных совместных учений
Экспорт зерна из РФ в январе упал на 48%
ГНФАР в январе продал инвалюты на $727 млн
Alphabet увеличила выручку на треть в IV квартале, объявила сплит акций
Доходы AFFA в 2021г превысили 26 млн манатов
ВОЗ не видит оснований для снятия всех антиковидных ограничений, призывает к осторожности
ВОЗ оказалась в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2022 года
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров