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СНГ 02.02.2022 09:04

Зеленский сказал, что недоволен всеми пунктами Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность выполнения Киевом Минских соглашений, заявил, что не удовлетворен всеми их пунктами, однако Украина должна делать что-то, что может поспособствовать "деоккупации" украинских территорий.

"Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному (с РФ - ИФ) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде", - заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Глава государства заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, "к сожалению, единственный формат, который работает".

Зеленский также добавил, что Киев параллельно с Нормандским форматом ведёт переговоры о трёх- и двустороннем форматах переговоров с Россией.

"Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то. Мы призываем постоянно собираться в Нормандском формате лидеров четырех стран, и вы понимаете, лидер какой страны до сих пор не определился - собираться или нет. Мы делаем все возможное. Кто-то на это смотрит и говорит: вы делаете что-то, а кто-то понимает, что все возможно", - сказал он.

"Когда вы встречаетесь в Минске или в Нормандском формате, вы должны понимать, что в этот день обострение может быть меньше, и вы должны понимать, что в этот день мог погибнуть тот или иной человек, но это не произошло. Потому это важно", - заявил президент.

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