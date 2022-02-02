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Дальнее зарубежье 02.02.2022 09:27

В США полагают, что не удивили Россию реакцией на ее предложения по безопасности

Реакция Соединенных Штатов на предложения России в сфере безопасности не стала сюрпризом для Москвы, в остальном Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию, заявил во вторник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Я полагаю, для Российской Федерации или для кого-либо еще не было сюрпризом то, что мы изложили в ответе (на предложения РФ по безопасности - ИФ), поскольку мы предельно ясно указывали на это", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он добавил, что существуют сферы, в которых Вашингтон, его союзники и партнеры готовы взаимодействовать с Россией, вести конструктивные обсуждения.

"Есть области, по которым мы изложим нашу обеспокоенность по безопасности, Россия изложит то, что тревожит ее, и мы посмотрим, есть ли возможность это решить", - отметил Прайс.

"Если мы этого хотим, необходима интенсивная, конструктивная, серьезная, устойчивая дипломатия. Мы готовы к этому", - подчеркнул представитель госдепа.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что дверь к дипломатии с Москвой по-прежнему открыта.

"Мы готовы (к дальнейшим контактам - ИФ). Дверь дипломатии остается открытой", - сказала Псаки.

Она в очередной рад напомнила, что президент США Джо Байден, если это потребуется, будет готов провести очередной разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Прайс заявлял, что США решительно дали понять России, что не допустят попыток добиться изменения политики "открытых дверей" НАТО и сотрудничество Вашингтона с другими суверенными странами.

"Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США", - сказал Прайс.

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