В США полагают, что не удивили Россию реакцией на ее предложения по безопасности

Реакция Соединенных Штатов на предложения России в сфере безопасности не стала сюрпризом для Москвы, в остальном Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию, заявил во вторник представитель госдепа США Нед Прайс.
"Я полагаю, для Российской Федерации или для кого-либо еще не было сюрпризом то, что мы изложили в ответе (на предложения РФ по безопасности - ИФ), поскольку мы предельно ясно указывали на это", - заявил Прайс в ходе брифинга.
Он добавил, что существуют сферы, в которых Вашингтон, его союзники и партнеры готовы взаимодействовать с Россией, вести конструктивные обсуждения.
"Есть области, по которым мы изложим нашу обеспокоенность по безопасности, Россия изложит то, что тревожит ее, и мы посмотрим, есть ли возможность это решить", - отметил Прайс.
"Если мы этого хотим, необходима интенсивная, конструктивная, серьезная, устойчивая дипломатия. Мы готовы к этому", - подчеркнул представитель госдепа.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что дверь к дипломатии с Москвой по-прежнему открыта.
"Мы готовы (к дальнейшим контактам - ИФ). Дверь дипломатии остается открытой", - сказала Псаки.
Она в очередной рад напомнила, что президент США Джо Байден, если это потребуется, будет готов провести очередной разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Прайс заявлял, что США решительно дали понять России, что не допустят попыток добиться изменения политики "открытых дверей" НАТО и сотрудничество Вашингтона с другими суверенными странами.
"Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США", - сказал Прайс.
Турция поддерживает реформы в азербайджанской армии - министр обороны Азербайджана
Баку и Лондон обсудили вопросы сотрудничества – МИД Азербайджана
Баку и Анкара отмечают важность регулярных совместных учений
ГНФАР в январе продал инвалюты на $727 млн
Alphabet увеличила выручку на треть в IV квартале, объявила сплит акций
SOCAR в январе экспортировала по Баку-Новороссийск 80 тыс. т нефти
Доходы AFFA в 2021г превысили 26 млн манатов
ВОЗ не видит оснований для снятия всех антиковидных ограничений, призывает к осторожности
ВОЗ оказалась в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2022 года
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров