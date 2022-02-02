В Пентагоне не сомневаются в сосредоточении Россией более 100 тыс. военных у границ Украины

Американское командование по-прежнему уверено, что РФ якобы сосредоточила возле границы с Украиной более 100 тыс. своих военнослужащих. "Мы говорили более чем о 100 тыс. человек. Мы не меняем мнения о такой численности (войск России - ИФ)", - заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. Он также заявил, что "дополнительные подразделения РФ продолжают прибывать к украинской границе, в том числе за последние дни".
При этом Кирби отметил, что "речь о неминуемом вторжении РФ на Украину не идет", что "российское руководство еще не приняло решение о таком сценарии дальнейших действий".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в минувший понедельник опроверг утверждения о 100 тыс. российских военных на границе с Украиной.
"Я хочу задать вопрос не только нашим коллегам из США, но и тем, кто упоминал это, откуда взялась цифра в 100 тыс. военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе (хотя это не так)? Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали", - сказал Небензя в Совете безопасности ООН, где проводится созванное по инициативе США заседание по Украине.
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