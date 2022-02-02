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СНГ 02.02.2022 10:13

Премьер Молдовы заявила, что заразилась коронавирусом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила в фейсбуке, что заболела коронавирусом.

"Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких", - написала Гаврилица.

Как сообщалось, со второй половины января в Молдавии зарегистрирован существенный рост количества случаев заражения COVID-19. В стране введен "красный код" эпидемиологической опасности. Все образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение. В конце января коронавирусом болели шесть из 101 депутата Молдавии, на прошлой неделе скончалась женщина-депутат.

Во вторник Минздрав Молдавии сообщил о еще 4348 новых случаях коронавируса. Всего за время пандемии в стране COVID-19 заболели 445 046 граждан. Из них выздоровели 384 750 человек, а 10 666 жителей скончались. В настоящее время болеют 49 630 человек - рекордное количество за два года пандемии. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализированы 3 290 граждан с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 241 человек находится в крайне тяжелом состоянии, а 35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


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