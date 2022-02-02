США готовы предоставить РФ возможность проверить наличие крылатых ракет на базах НАТО

США готовы рассмотреть предоставление России возможности убедиться, что на базах НАТО в Румынии и Польше нет крылатых ракет Tomahawk, сообщает Bloomberg.
Согласно осведомленным источникам агентства, администрация президента США Джо Байдена проинформировала Кремль о том, что готова обсудить предоставление РФ возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет Tomahawk на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше.
Отмечается, что таким образом США хотят развеять опасения Москвы относительно того, что ракеты могут быть использованы для нападения на Россию.
Как уточнил один из собеседников, любое соглашение будет достигнуто только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией.
При этом, по его словам, США ждут от России предоставления аналогичной информации о некоторых российских базах, на которых размещено оружие наземного базирования.
Турция поддерживает реформы в азербайджанской армии - министр обороны Азербайджана
Баку и Лондон обсудили вопросы сотрудничества – МИД Азербайджана
Баку и Анкара отмечают важность регулярных совместных учений
Alphabet увеличила выручку на треть в IV квартале, объявила сплит акций
SOCAR в январе экспортировала по Баку-Новороссийск 80 тыс. т нефти
Доходы AFFA в 2021г превысили 26 млн манатов
ВОЗ не видит оснований для снятия всех антиковидных ограничений, призывает к осторожности
ВОЗ оказалась в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2022 года
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров