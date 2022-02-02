Минобороны России сообщило о начале совместных тренировок военных на пяти полигонах Белоруссии

Российские и белорусские военные начали совместные тренировки в рамках подготовки к учениям "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ в среду.
"Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных Сил РФ и Вооруженных сил Республики Беларусь, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
На этом этапе на полигонах военные двух стран отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, сообщили в Минобороны РФ.
"Целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям. С мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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