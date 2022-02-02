Нефть умеренно дорожает в ожидании встречи ОПЕК+, Brent у $89,5 за баррель

Цены на нефть демонстрируют сдержанный рост в ходе торгов в среду, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 в среду составляет $89,5 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 10 центов, до $89,16 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,51 за баррель, что на $0,31 (0,35%) выше итогового значения сессии во вторник. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 5 центов и составила $88,2 за баррель.
Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в среду. Рынок в целом ожидает, что на этом заседании будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.
"Пусть консенсус предусматривает сохранение статус-кво и продолжение постепенных повышений добычи в марте, но любые комментарии по поводу их более долгосрочных взглядов могут спровоцировать существенные колебания на рынке", - сказал аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.
Тем временем аналитик Commerzbank Карстен Фритш отметил, что многие страны ОПЕК+ пока так и не смогли нарастить добычу до согласованного уровня, так что по факту альянс перевыполняет соглашение о сокращении нефтедобычи.
Также участники рынка оценивают еженедельные данные о запасах топлива в США, представленные накануне ночью Американским институтом нефти (API). Данные указали, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации при Минэнерго США будет опубликован в среду в 19:30.
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