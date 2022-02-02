Парламент Казахстана принял закон, отменяющий председательство Назарбаева в Совбезе, необходимость согласования с ним госинициатив

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласился с поправкой сената в конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики", касающейся необходимости согласования с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым государственных инициатив.
"Предлагаем согласиться с внесенным сенатом парламента изменением в проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан". Прошу поддержать", - сказал на заседании председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.
За принятие поправки проголосовали единогласно 93 депутата, присутствовавших на заседании.
Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись главе государства.
Ранее сенат вернул в мажилис данный документ со своей поправкой, которой предлагалось в законе "О первом президенте" исключить норму о том, что разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики согласовываются с первым президентом Казахстана, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.
Наряду с этим принятый парламентом конституционный закон предусматривает изменения в статью закона "О первом президенте", касающуюся его статуса и полномочий. Согласно этим изменениям Назарбаев не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности страны.
Вместе с тем, в пункте 2 этой статьи сохранилась норма о том, что Назарбаев может выступать перед парламентом республики и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Казахстана.
Прежде пункт 2 указанной статьи также наделял Назарбаева пожизненным правом возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) и Совбез.
В марте 2019 года лидер нации Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке с поста главы государства, но сохранил за собой ряд других постов, в том числе председателя Совбеза и председателя АНК.
В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, а руководство Совбезом Токаев принял от Назарбаева во время массовых беспорядков в начале января этого года.
Турция поддерживает реформы в азербайджанской армии - министр обороны Азербайджана
Баку и Лондон обсудили вопросы сотрудничества – МИД Азербайджана
Баку и Анкара отмечают важность регулярных совместных учений
Экспорт зерна из РФ в январе упал на 48%
ГНФАР в январе продал инвалюты на $727 млн
Alphabet увеличила выручку на треть в IV квартале, объявила сплит акций
Доходы AFFA в 2021г превысили 26 млн манатов
ВОЗ не видит оснований для снятия всех антиковидных ограничений, призывает к осторожности
ВОЗ оказалась в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2022 года
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров