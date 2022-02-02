Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9113 RUR   0.022 GBR   2.2871 TRY   0.1276

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 88.36 +0.21 Brent 89.46 +0.20

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 02.02.2022 10:35

Доходы AFFA в 2021г превысили 26 млн манатов

Доходы AFFA в 2021 году составили 26 млн 636,579 тыс. манатов, расходы – 21 млн 845,243 тыс. манатов, сообщили на очередной конференции Ассоциации, проходящей в среду в Баку.

В 2021 году AFFA получила от SOCAR 12 млн манатов, 5 млн 16 тыс. манатов – от УЕФА, 5 млн 742,346 тыс. манатов – от трансляций, 2 млн 923,188 тыс. манатов – от ФИФА, остальное – от различных компаний и прочих источников.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АFFA, ДОХОДЫ, СТАТИСТИКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]