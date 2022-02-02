Доходы AFFA в 2021г превысили 26 млн манатов

Доходы AFFA в 2021 году составили 26 млн 636,579 тыс. манатов, расходы – 21 млн 845,243 тыс. манатов, сообщили на очередной конференции Ассоциации, проходящей в среду в Баку.
В 2021 году AFFA получила от SOCAR 12 млн манатов, 5 млн 16 тыс. манатов – от УЕФА, 5 млн 742,346 тыс. манатов – от трансляций, 2 млн 923,188 тыс. манатов – от ФИФА, остальное – от различных компаний и прочих источников.
Э.Шафиев
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