Во Франции частично прекращают действовать меры против COVID-19

Во Франции со среды частично прекращено действие противоэпидемических ограничений, несмотря на рекордное число заражений COVID-19, о котором сообщалось в прошлом месяце, сообщают в среду западные СМИ.
Со среды в стране ношение масок на улице уже не обязательно, а ограничение на количество людей в концертных залах, на стадионах и на других крупных мероприятиях отменяется. Также дистанционная работа перестанет быть обязательной, однако власти по возможности рекомендуют французам продолжить работать из дома.
Отмена мер по борьбе с вирусом в среду является первой частью ослабления ограничений, о котором объявили в конце января. Второй этап снятия ограничений произойдет 16 февраля, тогда снова откроются ночные клубы, а стоячие места будут разрешены на концертах, спортивных мероприятиях и в барах.
При этом в стране наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19. Согласно данным Worldometer, 1 февраля во Франции было выявлено более 416 тыс. случаев заражения вирусом, а 25 января был установлен антирекорд по количеству заболеваний за 24 часа - более 501 тыс. случаев.
В январе премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна сможет отменить большую часть мер по борьбе с коронавирусом в феврале благодаря новым "санитарным пропускам", которые заменили "вакцинные пропуска". Новый пропуск необходим для посещения баров, ресторанов, а также развлекательных мест, таких как кинотеатры, музеи, театры, спортзалы и выдается он тем людям, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, а спустя семь месяцев - получили "бустерную" дозу. Люди, имеющие при себе только отрицательный ПЦР-тест, теперь не смогут посещать эти места.
Ранее об отмене или частичной отмене ограничений заявили в Великобритании и Дании.
За весь период пандемии во Франции было выявлено более 19,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 131 тыс. смертей от последствий заболевания.
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