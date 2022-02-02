НАТО предлагает, чтобы Россия воздерживалась от испытаний противоспутникового оружия

В НАТО предлагают России консультации по снижению рисков в космосе и призывают российскую сторону впредь не проводить испытаний противоспутникового оружия, говорится в ответах альянса на российские предложения по безопасности, опубликованных испанской газетой "Паис".
"Предлагаем консультации по тому, каким образом снизить риски для аппаратов в космосе. В частности, речь идет об усилиях по продвижению ответственного поведения в космосе. России следовало бы воздержаться от проведения испытаний противоспутникового оружия, так как они создают большое количество космического мусора", - отмечается в документе.
Также альянс предлагает консультации, нацеленные на "свободное, открытое и мирное киберпространство".
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