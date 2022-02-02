НАТО призывает Россию к диалогу в рамках СРН, но не готова к компромиссам в вопросе открытых дверей альянса

Испанская газета "Паис" опубликовала в среду документ, в котором содержится ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года".
Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц. В них содержатся такие многократно высказанные публично предложения НАТО, как возобновление работы представительств в Брюсселе и Москве для облегчения диалога, использование на полную существующих военных каналов коммуникации, чтобы продвинуть прозрачность и снизить риски, работа над предложением России о создании "телефонной "горячей линии" для поддержания срочных контактов".
В документе содержится призыв России к диалогу по существу по вопросам, вызывающим обеспокоенность Совета Россия-НАТО, для достижения "ощутимых результатов".
Составители ответа НАТО отмечают, что не готовы к компромиссам по принципиальным для альянса вопросам - таким как политика "открытых дверей". Также НАТО не готов к инициативам, способным снизить способность альянса защищать входящие в него страны.
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