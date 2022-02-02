США в ответе РФ предупредили, что в случае ее дальнейшего наращивания сил, Вашингтон с союзниками ответит тем же

Дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам США и их союзников, говорится в ответе Вашингтона Москве на предложения по гарантиям безопасности, который приводит испанская газета "Паис".

"Дальнейшее наращивание Россией своих сил или дальнейшая агрессия в отношении Украины вынудит США и наших союзников усилить свои оборонные позиции", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в настоящее время США и НАТО, реагируя на действия РФ, действуют c "ограниченной" силой и "пропорционально".

"Мы продолжали воздерживаться от "дополнительного постоянного размещения значительных боевых сил", а также от размещения ядерного оружия в странах восточной Европы", - указывается в ответе США.

Согласно документу, США "готовы обсуждать те вопросы, в которых мы расходимся во мнениях" с Россией.

В частности, в ответе Вашингтона говорится, что США "хотят обсудить при соблюдении определенных условий взаимные меры в области транспарентности", а также "приверженность" Вашингтона и Москвы "воздержаться от размещения наступательных ракетных систем наземного базирования и постоянных сил, имеющих боевое задание, на территории Украины".