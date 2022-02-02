США в ответе РФ предупредили, что в случае ее дальнейшего наращивания сил, Вашингтон с союзниками ответит тем же

Дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам США и их союзников, говорится в ответе Вашингтона Москве на предложения по гарантиям безопасности, который приводит испанская газета "Паис".
"Дальнейшее наращивание Россией своих сил или дальнейшая агрессия в отношении Украины вынудит США и наших союзников усилить свои оборонные позиции", - говорится в документе.
В нем отмечается, что в настоящее время США и НАТО, реагируя на действия РФ, действуют c "ограниченной" силой и "пропорционально".
"Мы продолжали воздерживаться от "дополнительного постоянного размещения значительных боевых сил", а также от размещения ядерного оружия в странах восточной Европы", - указывается в ответе США.
Согласно документу, США "готовы обсуждать те вопросы, в которых мы расходимся во мнениях" с Россией.
В частности, в ответе Вашингтона говорится, что США "хотят обсудить при соблюдении определенных условий взаимные меры в области транспарентности", а также "приверженность" Вашингтона и Москвы "воздержаться от размещения наступательных ракетных систем наземного базирования и постоянных сил, имеющих боевое задание, на территории Украины".
В Анкаре обсудят отношения между Азербайджаном и Турцией
Баку приглашает компании из Болгарии принять участие в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре
Цены на нефть слабо растут в преддверии решения ОПЕК+
Petrobras получила от Equinor половину последнего платежа за долю в шельфовом блоке с открытым месторождением
Долларизация по банковским вкладам населения в Баку в 2021г составила менее 45% - ЦБ
Азербайджан и Болгария обсуждают проведение встречи между представителями турбизнеса
В Азербайджане погиб пастух в результате взрыва обломка снаряда, выпущенного ВС Армении во время войны осенью 2020г
Заболеваемость COVID-19 в мире за прошедшую неделю незначительно снизилась - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров