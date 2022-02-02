В Чехии выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки

В Чехии за сутки выявили более 57 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны в среду.
За последние 24 часа в Чехии было выявлено 57195 случаев заражения коронавиурсом, что на 2,5 тыс. превысило предыдущий рекорд случаев, выявленных за день.
Также сообщается, что в около 9,7 тыс. случаев заражение может быть повторным.
Как сообщает чешское радио, ранее министр здравоохранения Чехии Властимил Валек заявил, что ожидает увидеть пик текущей волны COVID-19 на этой неделе.
За весь период пандемии в Чехии было выявлено около 3,1 млн случаев заражения коронавирусом и более 37 тыс. смертей от последствий заболевания.
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