НАТО в ответе РФ предложила ей выполнять условия ДОВСЕ, вывести силы из Украины, Грузии и Молдовы

НАТО предлагает России вывести свои вооруженные силы с территорий, которые Вашингтон считает частью Украины, Грузии и Молдовы, и вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в ответе Вашингтона Москве на предложения по гарантиям безопасности, который приводит испанская газета "Паис".

В документе в перечне предложений для усиления "евроатлантической безопасности" упомянут "вывод Россией сил из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия принимающей страны".

В ответе альянса также говорится, что Вашингтон готов к конструктивным переговорам в сфере контроля над вооружениями и диалогу с Россией по вопросам взаимной транспарентности и мерам по выстраиванию доверия.

В этом контексте НАТО, в частности, предложила России возобновить выполнение условий ДОВСЕ, "вернуться к совместной консультативной группе и предоставлять ежегодные данные и информацию, предусмотренные в рамках этого договора".

Кроме того, альянс призывает Россию воздержаться от "давления путем размещения вооруженных сил, от агрессивной риторики в том, что касается ядерного оружия, от злонамеренных действий против союзников по НАТО и других стран.