Алиев принимает участие в Молодежном форуме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принимает участие в Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Э.Шафиев

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