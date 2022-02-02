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Внутренняя политика 02.02.2022 13:25

Алиев принимает участие в Молодежном форуме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принимает участие в Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОРУМ


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