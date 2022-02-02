Алиев принимает участие в Молодежном форуме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принимает участие в Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Э.Шафиев
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