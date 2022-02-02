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СНГ 02.02.2022 14:43

Генсек ОДКБ 16 февраля обсудит на заседании СБ ООН взаимодействие двух организаций в сфере безопасности

Участие генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций планируется на 16 февраля, сообщает ОДКБ в своём телеграм-канале в среду.

"В ходе дебатов предполагается обсудить пути наращивания взаимодействия ООН и ОДКБ с учётом весомой роли нашей Организации в обеспечении безопасности на евразийском пространстве", - сказано в сообщении ОДКБ.

Заседание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи под председательством РФ, говорится в пресс-релизе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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