Генсек ОДКБ 16 февраля обсудит на заседании СБ ООН взаимодействие двух организаций в сфере безопасности

Участие генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций планируется на 16 февраля, сообщает ОДКБ в своём телеграм-канале в среду.

"В ходе дебатов предполагается обсудить пути наращивания взаимодействия ООН и ОДКБ с учётом весомой роли нашей Организации в обеспечении безопасности на евразийском пространстве", - сказано в сообщении ОДКБ.

Заседание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи под председательством РФ, говорится в пресс-релизе.