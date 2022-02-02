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02.02.2022 14:14

Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!

Правильно сделанный первый шаг в бизнесе это ключ к успеху! Первый шаг, сделанный с надежным партнером, – залог успеха! Готовы написать историю успеха в бизнесе в новом году?

Тогда откройте банковский счет в Банке Республика, который приведет вас к успеху и измените счет в свою пользу!

Так, в рамках новой кампании, запущенной Банком Республика, юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие новый счет в Банке до 1 апреля 2022 года, смогут БЕСПЛАТНО воспользоваться рядом банковских продуктов и услуг:

Ø Открытие счета - БЕСПЛАТНО;

Ø Зарплатные карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;

Ø Открытие Бизнес карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;

Ø Интернет-банкинг – БЕСПЛАТНО;

Ø Комиссия по конвертации валют (в пределах лимита) – БЕСПЛАТНО.

Кроме того, законному представителю юридическому лицу, открывающему счет онлайн, карта Visa Platinum или NeoKart Standart будет вручаться в ПОДАРОК!

Откройте свой банковский счет в Банке Республика и #ИзменитеСчетВСвоюПользу!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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