Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!

Правильно сделанный первый шаг в бизнесе это ключ к успеху! Первый шаг, сделанный с надежным партнером, – залог успеха! Готовы написать историю успеха в бизнесе в новом году?

Тогда откройте банковский счет в Банке Республика, который приведет вас к успеху и измените счет в свою пользу!

Так, в рамках новой кампании, запущенной Банком Республика, юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие новый счет в Банке до 1 апреля 2022 года, смогут БЕСПЛАТНО воспользоваться рядом банковских продуктов и услуг:

Ø Открытие счета - БЕСПЛАТНО;

Ø Зарплатные карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;

Ø Открытие Бизнес карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;

Ø Интернет-банкинг – БЕСПЛАТНО;

Ø Комиссия по конвертации валют (в пределах лимита) – БЕСПЛАТНО.

Кроме того, законному представителю юридическому лицу, открывающему счет онлайн, карта Visa Platinum или NeoKart Standart будет вручаться в ПОДАРОК!

Откройте свой банковский счет в Банке Республика и #ИзменитеСчетВСвоюПользу!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.