Баку приглашает компании из Болгарии принять участие в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджан создает условия для международного участия в восстановительных работах на освобожденных территориях, заявил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

«Азербайджан продолжает восстанавливать инфраструктуру на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ), а также создает условия для международного участия в данных работах», - сказал Гусейнов в интервью болгарским СМИ.

В этой связи, дипломат призвал болгарские компании присоединиться к проектам, реализуемым на освобожденных землях Азербайджана.

Э.Шафиев