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Внешняя политика 02.02.2022 14:33

Баку приглашает компании из Болгарии принять участие в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджан создает условия для международного участия в восстановительных работах на освобожденных территориях, заявил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

«Азербайджан продолжает восстанавливать инфраструктуру на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ), а также создает условия для международного участия в данных работах», - сказал Гусейнов в интервью болгарским СМИ.

В этой связи, дипломат призвал болгарские компании присоединиться к проектам, реализуемым на освобожденных землях Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: БОЛГАРИЯ, КАРАБАХ, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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