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Туризм 02.02.2022 14:52

Азербайджан и Болгария обсуждают проведение встречи между представителями турбизнеса

Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии, заявил министр туризма этой страны Христо Проданов.

«Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии. Кризис с COVID-19 оказал негативное влияние, но нам нужно продолжать работать для достижения результатов», - сказал Проданов на встрече с послом Азербайджана в Софии Гусейном Гусейновым в среду, сообщает Министерство туризма Болгарии.

Гусейнов, в свою очередь, заявил, что у Баку и Софии много возможностей для совместного сотрудничества, в частности в сфере туризма, и единственным препятствием на данный момент является пандемия коронавируса. «Стороны также обсудили возможности проведения в будущем совместной встречи представителей туристического бизнеса двух стран», - отмечается в информации.

Гусейнов и Проданов также коснулись темы возобновления авиарейса Баку-София-Баку, прекращенного из-за пандемии.

Э.Шафиев

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ТУРИЗМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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