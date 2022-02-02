Азербайджан и Болгария обсуждают проведение встречи между представителями турбизнеса

Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии, заявил министр туризма этой страны Христо Проданов.
«Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии. Кризис с COVID-19 оказал негативное влияние, но нам нужно продолжать работать для достижения результатов», - сказал Проданов на встрече с послом Азербайджана в Софии Гусейном Гусейновым в среду, сообщает Министерство туризма Болгарии.
Гусейнов, в свою очередь, заявил, что у Баку и Софии много возможностей для совместного сотрудничества, в частности в сфере туризма, и единственным препятствием на данный момент является пандемия коронавируса. «Стороны также обсудили возможности проведения в будущем совместной встречи представителей туристического бизнеса двух стран», - отмечается в информации.
Гусейнов и Проданов также коснулись темы возобновления авиарейса Баку-София-Баку, прекращенного из-за пандемии.
Э.Шафиев
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