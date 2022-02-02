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СНГ 02.02.2022 15:04

Зеленский утверждает, что все вооружение, поставляемое западными партнерами на Украину, оборонительное

Все вооружение, поставляемое западными партнерами на Украину, предназначено для защиты страны, заявляет украинский президент Владимир Зеленский.

"После того, как часть наших территорий была оккупирована, мы наращиваем уровень нашей обороноспособности и возможностей нашей армии. Мы фундаментально понимаем, что нам нужно", - сказал Зеленский в Киеве в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Я не готов сегодня публично говорить, о чем и с какой страной мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие - это все для защиты. Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем", - подчеркнул глава государства.

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