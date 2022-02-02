В Анкаре обсудят отношения между Азербайджаном и Турцией

Конференция, посвященная 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, пройдет 3 февраля в Анкаре, говорится в сообщении Центра анализа международных отношений Азербайджана. Азербайджан на конференции будут представлять председатель правления Центра Фарид Шафиев, посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов и другие официальные лица. В рамках мероприятия состоятся панельные обсуждения на темы «Политический и военный уровень азербайджано-турецких связей» и «Энергетика. Транспортные и экономические связи». Э.Шафиев

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