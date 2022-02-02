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Внешняя политика 02.02.2022 15:09

В Анкаре обсудят отношения между Азербайджаном и Турцией

Конференция, посвященная 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, пройдет 3 февраля в Анкаре, говорится в сообщении Центра анализа международных отношений Азербайджана.

Азербайджан на конференции будут представлять председатель правления Центра Фарид Шафиев, посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов и другие официальные лица.

В рамках мероприятия состоятся панельные обсуждения на темы «Политический и военный уровень азербайджано-турецких связей» и «Энергетика. Транспортные и экономические связи».

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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