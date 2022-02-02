Вице-премьеры РФ и Армении обсудили восстановление коммуникаций на Южном Кавказе

Перспективу восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и вопросы сотрудничества с компанией "Южно-Кавказская железная дорога" обсудили на встрече в Ереване в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его армянский коллега Мгер Григорян.
"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянских отношений, перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Оверчук и Григорян подчеркнули важную роль компании "Южно-Кавказская железная дорога" для экономики Армении и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора", - сообщает пресс-служба правительства РФ.
В ходе встречи были затронуты вопросы деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ и перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, говорится в сообщении.
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