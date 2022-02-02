Канада на этой неделе поставит Украине военное оборудование

Канада на этой неделе поставит Киеву военное оборудование, передает телерадиокорпорация CBC со ссылкой на командующего канадской тренировочной миссией на Украине подполковника Люка Фредерика Жильбера.
"Министерство национальной обороны также предоставит Украине нелетальное военное оборудование, включая бронежилеты, металлоискатели, лазерные дальномеры, медицинские сумки и технологии для ведения наблюдения", - сообщает радиовещательная корпорация.
По словам Жильбера, оборудование будет доставлено на этой неделе.
Также он рассказал, что Канада, принимая во внимание напряженную обстановку на российской-украинской границе, передислоцировала около 30% своих военных инструкторов на Украине.
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