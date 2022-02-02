Дети заражаются омикроном не реже, чем взрослые

Дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи, они заболевают точно также, как и взрослые, в том числе и "омикрон"-штаммом COVID-19, который и привел к увеличению числа госпитализаций, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

"Вирус, затронувший популяцию взрослых, не мог не затронуть и популяцию детей, которые, в первую очередь, инфицируются в кругу семьи. Дети, не встречавшиеся с вирусом, беззащитны перед ним и заболевают точно так же, как и взрослые. В том числе и штаммом "омикрон", который постепенно вытесняет "дельту" и в некоторых регионах уже стал доминирующим", - сказал Горелов.

Он отметил, что распространение нового штамма приводит к увеличению госпитализаций.

По словам специалиста, в настоящее время действительно растет заболеваемость не только среди взрослых, но и среди детей. "Сейчас мы видим более выраженную циркуляцию вируса, который обладает и более высокой способностью к заражению. Потому и дети стали вовлекаться в эпидемиологический процесс чаще. По данным зарубежных исследований, заболеваемость среди детей составляет сейчас порядка 15%, в то время как в предыдущую волну находилась на уровне 10%", - добавил он.