Локдауны снизили численность скончавшихся от COVID-19 лишь незначительно

Ученые из американского университета Джонса Хопкинса в докладе о влиянии ограничительных мер на смертность от коронавируса пришли к выводу, что принимаемые меры имеют либо незначительный эффект, либо вообще никакого.
Доклад Джонаса Херби, Ларса Джонунга и Стива Хэнке опубликован в январе, авторы считают, что "локдауны имеют малый или вообще никакого эффекта на состояние общественного здоровья, там, где они были применены, они привели к огромным экономическим и социальным издержкам".
"В итоге политика локдаунов не обоснована и должна быть отвергнута как инструмент борьбы с пандемией", - говорится в исследовании.
Результаты исследования ученых показали, что жесткие общественные ограничения помогли снизить уровень смертности лишь на 0,2%, в то же время они снизили качество школьного образования, "повысили уровень домашнего насилия" и стали причиной общественных беспорядков.
Авторы доклада сделали свои выводы на основе соответствующих мировых исследований, проведенных до лета 2020 года, они проверили более тысячи работ.
В Германии действуют общественные ограничения для борьбы с пандемией, в рестораны и магазины за исключением продуктовых можно зайти, имея при себе сертификат полной вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или свидетельство о том, что гражданин уже переболел.
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