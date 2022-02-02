В Белоруссии новый максимум заболеваемости коронавирусом за сутки

В Белоруссии обновлен максимум суточной заболеваемости коронавирусом COVID-19. По данным на 2 февраля, за сутки в республике зарегистрированы 3 тыс. 634 пациента с COVID-19, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава в среду. Предыдущий максимум был зарегистрирован 30 января - 2 тыс. 387 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Белоруссии зарегистрированы 748 тыс. 505 человек с положительным тестом на COVID-19.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 084 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве. По данным на 1 февраля, их было 6 тыс. 067. Суточный показатель - 17 умерших.

С начала пандемии выздоровели 738 тыс. 181 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель 3 тыс. 296.

"За минувшие сутки выполнено 41 тыс. 658 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 773 тыс. 12 тестов", - проинформировали в Минздраве Белоруссии.